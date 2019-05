Fumata nera per la biglietteria della stazione

OVADA - Non sono evidentemente bastate le 1.200 firme raccolte finora dai pendolari. Chiuderà la biglietteria della stazione centrale di Ovada. La certezza l'ha fornita nella tarda serata di ieri l'assessorato ai Trasporti del Piemonte. "Abbiamo le mani legate – il commento – sulla decisione delle Fs". Non è ancora certo in quali tempi si potrebbeLa brutta notizia è arrivata nel momento in cui i pendolari si stavano preparando a spedire la prima porzione di firme raccolte nelle città e nei paesi che gravitano attorno alla Acqui – Genova. (Un pezzo + ampio su "l'ovadese" in edicola da giovedì 23 maggio).