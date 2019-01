Festival Pop della Resistenza: debutto a Tagliolo con ''Ragazze coraggio''

TAGLIOLO MONFERRATO - Prenderà il via domenica pomeriggio dal salone comunale di Tagliolo Monferrato il calendario di appuntamenti con il Festival Pop della Resistenza. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Italiana Teatro del Disagio, èe l’eredità morale della lotta di Liberazione. Una figura che sarà ricordata anche durante lo spettacolo "Ragazze coraggio" di Gian Piero Alloisio da Daniele Borioli, presidente dell'Associazione Memoria della Benedicta.«L’Amministrazione Comunale di Tagliolo Monferrato -- è lieta di ospitare l’evento che dà l’avvio al XIV Festival Pop della Resistenza in occasione del Giorno della Memoria. In questo giorno ogni anno in tutto il mondo ricordiamo le vittime della Shoah e delle leggi raziali e, nel contempo, coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere gli ebrei perseguitati. Continuiamo con questa iniziativa quello che in molte altre occasioni abbiamo definito l’esercizio della memoria: ricordare i disastri materiali e morali che l’ideologia e la prassi nazifascista hanno provocato nel passato, i sacrifici estremi di quanti vi hanno opposto resistenza, per evitare il ripetersi nel presente e nel futuro di tali orrori». prevede diciassette repliche - fino al prossimo 26 aprile - perlopiù fra Piemonte e Liguria