Expolandia: vetrina tra Basso Piemonte e Liguria

la NonplusUltra Band.

OVADA - Sarà una vetrina delle attività commerciali del Basso Piemonte e della Liguria la prima edizione di Expolandia, la manifestazione che terrà banco a Ovada, in piazza Martiri della Libertà, da venerdì 27 aprile,Cinquanta espositori divisi tra tensostruttura e spazi al coperto, tra le categorie più rappresentate concessionarie e automotive, cura del verde, vivaismo energie rinnovabili e grafica pubblicitaria. Poi ancora eventi e momenti musicali nell’adiacente piazza Bausola, spazio gioco per i più piccoli. La manifestazione è organizzata da Euro Ced, su indirizzo dell’associazione Nord Industriale Liguria. “Ci piaceva l’idea – spiegano– di recuperare il concetto di fiera come occasione per unire merci e fare incontrare le persone e di renderlo attuale grazie alle nuove tecnologie digitali. La manifestazione nasce per essere un investimento da far crescere nei prossimi anni”. Sabato 28 aprile, dalle 21.00 sarà di scena Paolo Drigo, cabarettista e trasformista, volto noto di Canale 5. Il giorno successivo, dalle 17.00, spazio al sound anni 70-80-90 conL’elenco completo dei partecipanti è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione www.expolandia.com.