Expolandia: il territorio in vetrina fra musica e spettacoli

OVADA - Guardano al futuro, pur ispirandosi al passato, gli organizzatori di “Expolandia”, che nel fine settimana tornerà ad animare piazza Martiri della Benedicta e le zone limitrofe del cuore pulsante di Ovada. L'appuntamento è per domani sera a partire dalle ore 18.00, con il taglio del nastro per l'inaugurazione della mostra che entrerà nel vivo nelle giornate di sabato e domenica. Il gruppo Euro ced srl, che da due anni – su indirizzo dell’associazione Nord Industriale Liguria – si occupa della gestione e della promozione di questa iniziativa, punta soprattutto sulla capacità di trasformare l'esposizione nell'occasione di incontro di persone, mezzi e comunicazione, come avveniva nell'era medievale. Al tempo stesso sono diverse le novità che attendono i visitatori, dall'area spettacoli all'esordio del calciobalilla umano, con un torneo che mette in palio cene e premi da riscattare presso gli esercenti del centro storico. Oltre al ricco elenco di standisti che saranno presenti in piazza – tra le categorie più rappresentate concessionarie e automotive, cura del verde, vivaismo energie rinnovabili e grafica pubblicitaria –, è previsto l'allestimento di un'area bimbi, uno spazio culturale (con la presentazione dell'ultimo romanzo di Marina Rissone in programma sabato a partire dalle ore 15.30) e le tre serate di musica e cabaret con la NonPlusUltra Band (venerdì), lo show di Luca Bergamaschi (da Striscia la Notizia) e di Maurizio Feninno con La Chitarrata e lo School Party, la domenica dalle ore 19.00, con il dj set di Glionna dj e Davide Branca Mc, direttamente da ScuolaZoo.