Conto alla rovescia per la quinta Randonnèe

OVADA - E’ partito il conto alla rovescia per la 5° edizione e della “Ovada in randonnè”, la manifestazione ciclistica curata da Uà Cycling Team in programma per il 7 ottobre. Tre percorsi rispettivamente da 200, 130 e 50 chilometri. Gli scorci più incantevoli delle aree a cavallo tra Piemonte e Liguria: il Termo, il Faiallo, le colline dell’Acquese, il Turchino sulle strade della Milano – Sanremo. “Lo scopo – spiega- è completare il percorso entro determinati limiti di tempo minimi e massimi dove l'ordine di arrivo è ininfluente. I ciclisti possono scegliere di viaggiare in gruppo o da soli, e devono essere autosufficienti tra un controllo e l'altro. I tempiche l’organizzatore consegna ad ogni partecipante il quale, nel rispetto della velocità minima di15 km/h e massima di 30 km/h, percorrerà il percorso organizzato”. Una giornata di sport e gioco, in cui ci sarà spazio anche per i bambini con un percorso di destrezza e esercizi di abilità con la bici ricavato in piazza XX Settembre. Il programma prevede ritrovo domenica 7 ottobre alle 7 in piazza XX Settembre. Iscrizione e ritiro pacco gara presso il bar Caffè Trieste. Partenza alla francese tra le 7.30 e le 8.30. Tempo massimo di percorrenza 14 ore, all’arrivo possibilità di usufruire di spogliatoio e docce con acqua calda. Per le iscrizioni è necessario seguire questo link: https://www.audaxitalia.it/index.php?pg=calendario_cpa_ari&org=125&obid=1171