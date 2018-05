Cinque podi per l'Atletica Ovadese a Varazze

OVADA - Guarda alla Liguria, con risultati positivi, l'Atletica Ovadese che, nello scorso fine settimana, si è distinta nel 15° trofeo giovanile "Ernesto Botta" di Varazze. Venerdì scorso, 4 maggio, gli atleti delle categorie Ragazzi/e (classe 2005 e 2006) e Cadetti/e (classe 2003 e 2004) hanno preso parte ai 60 e 600 metri e al getto del peso (per i primi), 80 metri, getto del peso e salto in lungo (per i secondi). La soddisfazione degli allenatori Alessandro Senelli e Jacopo Ravera per il buon lavoro proprio e dei ragazzi è più che giustificata. I portacolori della società ovadese hanno ben figurato in tutte le discipline, e sono riusciti ad ottenere cinque terzi posti: Carlotta Nespolo nei 60 metri ragazze è salita sul podio con un tempo di 8.99.



Stessa sorte per Flavio Perelli, categoria cadetti, negli 80 metri con un tempo di 10.08 e nel salto in lungo con 5.29 metri, migliorando di ben 20 centimetri da inizio stagione, Scivoletto Narakamon negli 80 metri ragazze. E’ stato dominato dalle nostre atlete anche il getto del peso cadette con Beatrice Gaggero seconda con 7.41 metri e Camilla Defrancesco terza con 7.41 metri. Nei 600 metri ragazzi si sono distinti Samuele Barrago ed Anita Perfumo. Ottimi risultati anche per Irene Viotti, Scivoletto Onwara, Francesco Torello e Leonardo Balzi. Sarà impossibile dimenticare questa giornata per i nostri giovani atleti la cui passione, impegno e dedizione per questo sport porta a brillare oltre i confini della città di Ovada.