Bandita e Olbicella: ricordo della grande battaglia

OVADA - Ha compiuto 90 anni qualche settimana fa Mario Ghiglione. Da partigiano bambino, “Aria”, il suo nome di battaglia, ne aveva 16 quando fu tra i testimoni diretti di uno dei fatti centrali della lotta di Liberazione nelle nostre zone. Ghiglione nell’ottobre del 1944 fu bastonato a sangue dai soldati tedeschi impegnati in uno dei più drammatici rastrellamenti nel quadro della battaglia di Bandita, Olbicella e Pian Castagna. I sei compagni di “Aria” furono impiccati a Olbicella, dopo essere stati posizionati davanti a un plotone d’esecuzione; si erano attardati, una volta venuti a conoscenza dell’arrivo dei tedeschi, per nascondere documenti e tracce della presenza dei partigiani da quelle parti. Quei fatti, così segnanti per tutto l’Ovadese, saranno ricordati tra il 6 il 7 ottobre prossimi presso il sacrario di Piancastagna. Il programma prevede per il sabato la deposizione di corone di fiori presso Bandita di Cassinelle, Olbicella,della lapide G. L., Piancastagna e Pian del Fo., cappellano militare. Dalle 10.40 la celebrazione vera e propria con i saluti dell’ANPI, del sindaco di Ponzone Andrea Ivaldi, del presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, del presidente del Sacrario di Piancastagna Adriano Icardi. L’oratore ufficiale sarà lo storico e presidente dell’Istituto Parri, Paolo Pezzino. Ghiglione scelse il suo nome di battaglia per trasmettere una richiesta intima di aria di libertà che era il sentimento che l’aveva spinto a diventare una staffetta partigiana prima, aggregarsi ai partigiani garibaldini tra Liguria e Piemonte in un secondo momento, diventando uno dei combattenti più giovani della Liberazione. La sua storia è stata ricostruita in un lungo colloqui da “Aria di libertà”, il volume pubblicato da Federico Fornaro. Il contributo di memoria di Ghiglione è oltremodo importante in un anno in cui sono venute meno figure a diverso titolo simbolo di quel passato come don Gianpiero Armano, il prete della Benedicta, Talino Repetto, anima e presidente dell’Anpi di Ovada, Luigi Campora e Bruno Olivieri.