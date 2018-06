Aperte le iscrizioni per ''Professione Autore'' e ''Genova per voi''

OVADA - Si sono aperte qualche giorno fa le iscrizioni per "Genova per voi" e "Professione Autore", i due talent organizzati dall'ATID (Associazione Italiana Teatro del Disagio) di Gian Piero Alloisio, con il sostegno della Siae. Il primo, giunto alla sesta edizione, ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Genova e Varazze, sede dei laboratori musicali curati dallo stesso Alloisio, direttore artistico dell'iniziativa, e Franco Zanetti (Direzione Organizzativa). “Fra le molte peculiarità di Genova per Voi delle quali andiamo, crediamo giustamente, orgogliosi” – dichiarano – c’è quella di mettere direttamente in contatto il vincitore con il mondo della professione che desidera intraprendere, offrendogli l’opportunità di fare pratica all’interno di un’azienda importante". Il contest, tra il 2013 ed il 2016, ha fatto tappa anche a Ovada, con le lezioni realizzate presso la Loggia di San Sebastiano e la serata di gala al teatro Splendor. Proprio in passato l'iniziativa ha lanciato grandi talenti come Federica Abbate, autrice di “hit” come “Roma-Bangkok” (Baby K feat Giusy Ferreri), “Nessun grado di separazione” (Francesca Michielin), “ 21 grammi ” (Fedez), “Il diario degli errori (Michele Bravi)" ed Emanuele Dabbono che ha scritto, con e per Tiziano Ferro, hit come “Incanto”, “Il Conforto”, “Valore Assoluto” e “Lento/Veloce” e sarà uno dei tutor che seguiranno i finalisti durante prima fase.



L’iscrizione è gratuita (fino al 13 luglio 2018: per maggiori info: talentgenovapervoi@gmail.com), così come lo sarà – vitto e alloggio compresi – la partecipazione dei finalisti (che potranno beneficiare dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE) ai seminari di perfezionamento. Stesso format (con chiusura delle iscrizioni prevista per martedì 31 luglio) per i partecipanti alla seconda edizione di "Professione Autore", l'iniziativa promossa da Gian Piero Alloisio in collaborazione con la Società Italiana Autori ed Editori e con Lorenzo Beccati, storico autore di Striscia la Notizia e scrittore. "La collaborazione con un’azienda di produzione televisiva, RTI / Mediaset, che è leader nel proprio settore - prosegue Alloisio -così come Universal Music Publishing è leader nel settore delle edizioni musicali, certifica che Genova per Voi – Professione Autore è una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, e guarda con ottimismo e fiducia al futuro”. Il vincitore della prima edizione, Giuseppe Bellasalma, ha collaborato con Mediaset per tre mesi, presso la sede romana dell’azienda. Stesso premio per colui che quest'anno saprà stupire gli insegnanti e la giuria. Professione Autore cerca nuovi autori di format televisivi, di testi per le trasmissioni di intrattenimento, di soggetti di serie e pilot di fiction. I tutor che seguiranno i finalisti saranno tutti autori televisivi e scrittori professionisti. Lo scorso anno, per la serata conclusiva in piazza Assunta, fu organizzato uno show con - tra gli altri - Vittorio Brumotti, Simone Barbato e Moreno Morello.