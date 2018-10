Acqui-Genova: una nuova coppia di treni a partire dal 2019

OVADA - Arrivano da Alessandria le buone notizie per i pendolari della linea Acqui-Genova che, a partire dal 2019, potrebbe essere percorsa quotidianamente da una coppia di treni in più. Salvo imprevisti, infatti, il prossimo anno sono previsti collegamenti aggiuntivi ai 13 già in circolazione. «Siamo quasi increduli –-. Berrino aveva promesso che, se ci fossero stati soldi, avrebbe investito sulla nostra tratta ed è bello sapere che sarà così: la speranza è che i due nuovi treni colmino il vuoto di collegamenti tra Genova e Acqui dalle 14 alle 16 e in senso opposto dalle 9,30 alle 11,30». Saranno Rfi e Trenitalia, però, a dover trovare la soluzione a livello di orario.Nel corso dell'incontro promosso dalla Provincia, l'altra sera, a Palazzo Ghilini, ad Alessandria, è emerso anche che i lavori di demolizione del viadotto Morandi, che incombe sui binari a Sampierdarena, non comporteranno una nuova chiusura della tratta. Inoltre i sindaci di Acqui e Ovada saranno coinvolti nelle riunioni organizzate dalla Regione Liguria, che ha competenza sulla linea, e sempre aggiornati. «L’idea di questo incontro era nata nella fase di emergenza del Morandi -, che ha giocato il ruolo di mediatore - per fronteggiare le difficoltà di collegamento dovute allo stop forzato del traffico. Ma visto che l’urgenza si è risolta, si è parlato del futuro. Noi, come Provincia, abbiamo ribadito la necessità di aumentare per quanto possibile il servizio sulla linea. E in proposito, Berrino si è impegnato a fare in modo che, da gennaio, possa entrare in circolazione una nuova coppia di treni dal lunedì al venerdì».