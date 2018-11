Con Luzzani due incontri sulla figura di Pellizza da Volpedo

Si intitola “Pellizza da Volpedo ed il suo tempo – Poetica del paesaggio” l’evento conferenziale (suddiviso in due parti) organizzato dall’Accademia Urbense di Ovada presso la sala Punto d’Incontro Coop di via Gramsci. Sarà l’esperto Ermanno Luzzani, maestro e studioso d’arte nonché curatore dell’immagine artistica dell’ente di piazza Cereseto, a curare i dettagli della relazione, che sarà esposta al pubblico nelle prossime due domeniche, 25 novembre e 2 dicembre, con inizio alle ore 16.00. Nel primo appuntamento, in programma domenica pomeriggio, si parlerà soprattutto del diciannovesimo secolo, attraverso un focus da Brera a Firenze, da Genova a Volpedo, analizzando le esperienze formative e ricerca fra tecnica e scienza. Il 2 dicembre, poi, sarà analizzato il Novecento, fra intimisti sociali e poesie divisioniste, anticipando il futurismo. Un viaggio fra arte e poesia in un unico evento, inserito nel ricco calendario di incontri dedicati alle grandi figure artistiche piemontesi. E’ previsto l’ingresso libero per le due conferenze.

