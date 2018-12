A26, ispezione del Mit sul ponte del Turchino. Autostrade: ''Nessun pericolo''

OVADA - C'è anche il viadotto Pecetti fra i cinque segnalati dalla Procura di Genova ai vertici della società Autostrade. Nella documentazione inviata a Roma è richiesto un ulteriore approfondimento - dopo i monitoraggi effettuati da Spea Engineering - e verifiche su alcuni ponti presenti in Liguria, Campania, Abruzzo e Puglia. Lo scorso settembre, a distanza di due settimane dal crollo del Ponte Morandi di Genova, la strada Statale del Turchino fu chiusa per una giornata a causa della caduta di detriti e calcinacci dall'alto verso l'area sottostante. Nell'occasione i vigili del fuoco ed i rappresentanti del corpo di polizia locale scelsero di circoscrivere la zona, interrompendo la circolazione dei veicoli, con un conseguente "eco" rilanciato a livello nazionale della notizia. Ora, secondo i dati acquisiti nelle scorse settimane,che, nei parametri dell'ente, prevede la chiusura immediata del tratto con richiesta di un intervento immediato per garantire il ripristino della sicurezza. "Il viadotto è assolutamente sicuro - precisano però dalla società Autostrade -. Gli ammaloramenti segnalati non comportano problemi per la sicurezza del piano stradale".