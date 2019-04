''Toscana in piazza'': la fiera del gusto debutta in piazza Martiri della Benedicta

OVADA - Sarà un passaggio del testimone all'insegna del gusto quello fra Platea Cibis, che ha animato piazza XX settembre negli ultimi tre anni, e "Toscana in piazza", il nuovo format in programma nel fine settimana. Il filo conduttore delle due manifestazioni non cambia, con il cibo da strada che la farà da padrone. In piazza Martiri della Benedicta - questa una novità sostanziale - che da anni ospita anche “Paesi&Sapori”, farà tappa l'iniziativa promossa da Confesercenti Alessandria in collaborazione con il Comune e consorzio Procom. Per tre giorni, da domani venerdì 5 aprile a domenica, si potranno gustare le specialità tipiche di una regione che offre prodotti conosciuti in tutto il mondo: bistecca alla fiorentina e tagliata, lampredotto e trippa, cacciucco e baccalà alla livornese, per vegetariani e vegani la classica ribollita e la pappa al pomodoro, pecorino di Pienza, il tradizionale castagnaccio.



Non possono mancare anche i vini del territorio, dal Chianti classico a quelli di Bolgheri. Stand aperti dalle ore 10.30 alle 24.00, con la possibilità del take away per tutti coloro che non si fermeranno a mangiare nei tavoloni dislocati un po' in tutta la piazza. “La manifestazione – spiega Manuela Ulandi, presidente di Confesercenti Alessandria – vivrà a Ovada la sua prima nazionale. E’ una proposta nuova basata sulla forza di prodotti che giocano un ruolo fondamentale nell’opinione generale che all’estero si ha del made in Italy. Non è difficile capire perché abbiamo scelto Ovada: negli ultimi anni gli eventi in questa città hanno avuto un grande successo ed abbiamo trovato tutti i requisiti per organizzarli al meglio”. “Questa tre giorni – ha aggiunto il sindaco, Paolo Lantero – apre la serie di eventi primaverili nella nostra città. Tre anni fa abbiamo detto si a “Platea cibis” perché era una novità da aggiungere alle manifestazioni tradizionali. Siamo contenti di ospitare prodotti di una regione che ha caratteristiche di qualità importanti”.