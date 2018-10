Venduto l'Iperdì, la società fa promesse ma i lavoratori sono scettici

NOVI LIGURE –degli store Iperdì e Superdì. «I lavoratori saranno presi in carico dagli acquirenti, dando quindi continuità ai posti di lavoro», afferma l’azienda. Il supermercato di via Oneto riaprirà con un’altra insegna: nei giorni scorsi sono arrivati i camion con i colori di Famila. Secondo fonti sindacali infattiLa Gca Generalmarket ha fatto sapere che la vendita – che riguarda anche i negozi di Finale in Liguria, e di Robbio, Lomazzo e Barlassina in Lombardia – restituirà «stipendi e dignità alle numerose famiglie coinvolte». Già, perché i dipendenti sono ancora senza busta paga., periodo in cui i dipendenti erano per lo più in "ferie forzate" o in aspettativa retribuita per la chiusura dei negozi.e che avrebbe invece dato una boccata d’ossigeno ai dipendenti rimasti senza stipendio. «Stiamo avviando le necessarie verifiche e consultazioni a livello ministeriale, coinvolgendo anche le Regioni e le organizzazioni sindacali per poter accedere alla cassa integrazione straordinaria», dicono dal quartier generale della Gca. I sindacati rimangono scettici.di impegno dei dipendenti e di conseguenza gli stipendi.