Un weekend con i Choco Days, Novi festeggia la bontà del cioccolato

NOVI LIGURE – A Novi Ligure esplode la voglia di cioccolato artigianale.. Il programma è ormai consolidato, anzi oseremmo dire ripetitivo. Al taglio del nastro non ci sarà la tavoletta di cioccolato da guinness che tante polemiche aveva suscitato l’anno scorso:sarà però caratterizzata da un altro déjà-vu, la creazione di una pralina dedicata alla città con ingrediente tipico scelto a sorpresa.La manifestazione prevede cooking show, degustazioni di focaccia novese con crema spalmabile Novi, laboratori e lezioni didattiche, animazione e giochi per bambini, massaggi al cioccolato., che proporranno un ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato opera dei migliori maestri cioccolatieri.La mattinata di venerdì sarà dedicata alle lezioni didattiche per le scuole, mentre(costo 30 euro a persona con prenotazione obbligatoria alla mail giancarlo.maestrone@gmail.com). Tornano anche i due cooking show già proposti lo scorso anno: venerdì alle 15.00 è in programmamentre domenica alle 18.00 sarà la volta di. Sabato alle 18.00 realizzazione live di un’opera artistica in cioccolato. Tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 per i più piccoli ci sarà lo spazio Choco Baby nel quale sarà possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e sac à poche (costo 5 euro).In piazza Dellepiane domenica alle 16.00 è prevista la degustazione della focaccia novese con crema spalmabile. Inoltre ci sarà la possibilità di provare i dolcissimi massaggi al cioccolato.e la domenica i negozi aperti dalle 16.00 alle 19.30 con vetrine a tema.. Un vero e proprio corso con una prima parte tecnica accompagnata da degustazioni alla presenza di Monica Meschini, una delle più rinomate degustatrici di cioccolato a livello mondiale, membro dell’International Chocolate Awards. Il programma della giornata inizia con un viaggio dalla piantagione alla tavoletta con l’abc del cioccolato e degustazione delle materie prime, presso il salone di Palazzo Pallavicini, il municipio di via Giacometti (dalle 9.30 alle 13.30). Seguirà pranzo e visita all’azienda per scoprire tutte le fasi di lavorazione e produzione del cioccolato (max 50 persone, info e prenotazioni 0143 468902).I “Novi Choco Days” sono organizzati da Chocomoments, consorzio Cuore di Novi, Ascom, Proloco Parco Castello, Distretto Commerciale del Novese, Terre di Fausto Coppi con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e della Regione Piemonte e la collaborazione di Novi-Elah-Dufour, Mangini Caramelle e Bodrato Cioccolato.