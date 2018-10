Trio di pianoforte, violino e violoncello alla Maddalena

NOVI LIGURE -. Riprendono i concerti della rassegna musicale organizzata dall'assessorato alla Cultura novese in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal vivo: gli appuntamenti musicali si terranno per tutto il mese di novembre, ogni domenica alle 17.30, nella chiesa di via Abba 28.. In programma musiche di Haydn e Schubert.inizia giovanissimo lo studio del violino e dopo l'ingresso al conservatorio di Venezia nella classe di Renato Zanettovich, è chiamato a prendere parte all'attività di studio e di concerti della Piccola Symphonia, orchestra d'archi diretta da Sirio Piovesan. Conseguita la maturità scientifica, frequenta per due anni il corso di qualificazione orchestrale alla Scuola di Musica di Fiesole dove conosce Piero Farulli, con il quale proseguirà gli studi all'Accademia Chigiana di Siena in qualità di primo violino del quartetto Malipiero, dopo aver ottenuto il diploma in violino col massimo dei voti. Ha inoltre preso parte a masterclass e suona stabilmente da più di 30 anni con l'Ex Novo Ensemble di Venezia. Insegna violino ed è docente al conservatorio di musica di Adria.Violoncellista veneziano tra i più talentuosi e raffinati interpreti italiani,si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia sotto la guida di Adriano Vendramelli. È stato indicato da Lorin Mazel come uno dei grandi talenti del violoncello per l'alta qualità delle sue interpretazioni e l'unicità della voce conferita al suo strumento. Con grande successo di pubblico e di critica, si è esibito in concerti sia come solista, sia con orchestra, in Italia e all’estero. Ha ricoperto inoltre il ruolo di Primo Violoncello nell'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano.ha conseguito il diploma in pianoforte al conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto. Determinante, per la sua formazione artistica, l'incontro con il grande pianista e didatta Aldo Ciccolini. Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche e si è esibito in prestigiose sale da concerto. Ha diretto e suonato come solista con numerose orchestre ed è attualmente direttore dell'Asolo Chamber Orchestra. È inoltre direttore dell'istituto musicale Malipiero di Asolo dal 1992, direttore artistico del Festival Internazionale di Musica Malipieroconcerti ed è docente al conservatorio di Castelfranco Veneto.Il posto unico non numerato avrà un costo di 10 euro e la tariffa comprende l'aperitivo che sarà offerto al termine del concerto. È possibile scegliere l'abbonamento ai quattro concerti a 32 euro. Prevendita e informazioni: biblioteca civica di via Marconi 66 a Novi, tel. 0143 76246; mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it.