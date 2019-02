Un concerto all'ora del tè con lo sguardo rivolto alla Spagna

NOVI LIGURE - Continuano gli eventi della rassegna concertistica Musicanovi organizzata dall'associazione musicale Alfredo Casella di Novi Ligure.(chitarra) e(pianoforte),, eseguiranno 6 Danze spagnole (dall' Op. 37) di Granados, la Suite Latina di Falloni e una selezione da “España” Op. 165 di Albeniz.[nella foto] inizia a studiare chitarra classica all'età di otto anni. Si diploma brillantemente al conservatorio Pollini di Padova. Vincitore di concorsi, si perfeziona con i maestri G. Bandini e G. Puddu. Si è esibito sia in Europa che in Asia suonando in prestigiose rassegne concertistiche. Direttore artistico della rassegna “Pomeriggi musicali di Salò” e dei Corsi di alto perfezionamento di Tignale, insegna presso il Conservatorio Statale di Trapani. Suona una chitarra del liutaio catanese Antonino Scandurra., pianista e compositore, compie gli studi musicali al conservatorio Marenzio di Brescia diplomandosi in Pianoforte e in Composizione, perfezionandosi nel repertorio cameristico alla Scuola Internazionale di Musica da Camera del trio di Trieste. È docente di pianoforte all'Accademia S. Carlo di Salò e, dal 2004, è responsabile organizzativo dell'associazione MuSa – Musica Salò. Insegna al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.L’ingresso al Tea Concert ha un costo di 10 euro, ridotto 5 euro (under 16 e over 70). Si possono acquistare gli abbonamenti a otto concerti (70 euro) oppure a sedici concerti (100 euro).Informazioni, prenotazioni e prevendita rivolgendosi all’istituto musicale Casella in via Verdi n. 37 a Novi Ligure il lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 19, giovedì dalle 15 alle 17, venerdì dalle 19 alle 20. Mail associazione.casella@libero.it; telefono 338 9572665.