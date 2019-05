Alla scoperta del culto di Iside nel Piemonte Romano

SERRAVALLE SCRIVIA - Un incontro di approfondimento sull'archeologia e il culto della dea Iside in Piemonte.Il libro sviluppa un'ampia discussione su un aspetto, forse a molti poco noto, inerente le attestazioni del culto della dea Iside sul territorio piemontese all’indomani della conquista dell’Egitto da parte di Roma.Iside, famosa divinità egiziana, è riuscita a giungere e a stabilizzarsi in epoca romana in una terra totalmente diversa rispetto alla sua originaria Valle del Nilo.. I Romani, infatti, apprezzarono molto l’immagine di Iside sia come madre sia come colei che avrebbe potuto concedere speranza ed eternità a tutti gli uomini dopo la morte. Pertanto anche in Piemonte, nonostante sia un territorio assai periferico, Iside fu accolta con grande rispetto e devozione.L’esistenza ad Industria (l’odierna Monteu da Po, a pochi chilometri da Torino) di un grande santuario consacrato alle divinità egizie Iside e Serapide ha reso possibile una diffusione regionale assai preponderante di tali culti. Quindi anche le altre attestazioni piemontesi, purtroppo scarse, riferibili al culto isiaco hanno consentito di proporre la possibile presenza di aree sacre oltre che a Torino, anche nelle zone limitrofe.ha conseguito la laurea in Storia del Patrimonio Archeologico e Storico Artistico (nel settore di Archeologia e Storia dell’Arte Romana) presso l'Università degli Studi di Torino e il diploma di Specializzazione in “Beni Archeologici” (con Indirizzo Classico) presso l’Università degli Studi di Milano. I suoi studi vertono principalmente sull’architettura e l’aspetto cultuale del Piemonte romano. Ha partecipato a diverse attività di scavo archeologico in Piemonte, in Toscana, in Lombardia e in Sardegna. Dal 2010come operatore didattico specializzato per visite guidate e laboratori per bambini ed adulti.