Sem Cup, vincono Barisone e Calissano. Ma a trionfare è la solidarietà

SERRAVALLE SCRIVIA – Marco Semino è la classica persona che quando si mette in testa una cosa la porta a compimento, come la sua Sem Cup, manifestazione golf nata quasi per caso ma che, animata da uno spirito che rispecchia quello del suo inventore e deus ex machina.L’edizione 2018 della Sem Cup è andata in archivio a fine settembre con il pieno di obbiettivi raggiunti, far divertire i partecipanti e raccogliere fondi per beneficienza. La peculiarità del circuito a tappe (17 le prove, da fine marzo a fine settembre) che ha toccato tutti i più importanti green della provincia è di giocarsi rigorosamente in un giorno infrasettimanale con la formula della Louisiana a coppie. Al termine della kermesse, la classifica finale della "Sem Cup 2018" ha avuto due vincitori assoluti:precedendo Paolo Polidori e Mauro Norese. Per i vincitori delle classifiche generali, un anello di Megazzini Valenza mentre chi è salito sul podio ha ottenuto un weekend offerto da Andrea Baghino.Ma quel che più conta al di là del lato sportivo, è il fattore solidarietà che ha permesso agli organizzatori della Sem Cup di, cifre che saranno consegnate nelle prossime settimane ai destinatari. Sintomatica della crescita della competizione, l’ultima tappa perché a Villa Carolina si sono presentatiche hanno costretto l’organizzazione a sdoppiare la classifica con due circuiti.Il primo tracciato ha registrato l’affermazione di Eraldo Lucenti-Gian Nicola Bianchi nel Lordo mentre nel percorso Netto, Mauro Ancarani-Natale Ghio hanno preceduto Pio Visconti-Massimo Peraschino e Barbara Bottazzi-Carlo Cravenna; prima coppia mista Cristina Caisson-Pietro Cerruti, prima coppia Lady Teresita Romeo-Silvia Venturino. Nella seconda classifica destinata a chi ha gareggiato da buca 10 a buca 18, il successo è andato a Barbara Paglieri-Massimo Barisone (Lordo) e a Fabio Borasio-Mauro Norese (Netto) davanti a Roberta Baravalle-Patrizia Alessandria e Paola Piccinini-Mario Vinciguerra, primi Misti Beatrice Soncini-Alessandra Pittaluga, prime Lady Grazia Alciati-Roberta Negro.E per la quarta edizione importanti novità in vista:, il 21 marzo 2019.