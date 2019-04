A palazzo Spinola in mostra le attrezzature dei soldati americani

ROCCHETTA LIGURE -, a farne parte sono soldati e ufficiali italoamericani, membri della Compagnia A del 2671st Special Reconnaissance Battalion, partiti dall’aeroporto di Rosignano insieme a due ufficiali e un radio operatore britannici., dirigendo e coordinando gli aviolanci, in previsione del riassetto delle formazioni della Zona e del miglioramento delle capacità offensive del movimento partigiano genovese.Nel corso dei tre mesi nei quali la missione è operativa sul territorio, il capitano Leslie Vanoncini e i quindici uomini del suo team, entrano in contatto con la realtà del partigianato locale, e ne condividono sforzi e fatiche, concorrendo al perfezionamento delle tattiche, del materiale e dell’equipaggiamento delle Divisioni che operavano nella VI Zona Operativa ligure.che, dal 18 gennaio 1945 alla Liberazione, operò nella VI Zona Operativa. La manifestazione di carattere rievocativo e didattico nasce dall'esigenza di riallacciare i rapporti tra la storia e il territorio che, ancora oggi, porta impressi i segni e la memoria dell’ultimo conflitto mondiale.Tramite[nella foto]”, si vuole realizzare un evento di due giorni, in uniforme storica, tra i Comuni di Fascia (in provincia di Genova) e Carrega Ligure, sede della Missione Peedee., dalle ore 11.00,. La mostra sarà presentata dall’organizzatore della manifestazione Alessio Parisi, storico e ricercatore presso l'Istituto Ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Genova. L’allestimento, che si è avvalso del contributo dell’Oss Society di Falls Curch - Usa e della sezione Anpi “Pinan” Val Borbera, espone materiale originale: oggetti, attrezzature ed equipaggiamenti provenienti dagli aviolanci della missione americana Peedee. La mostra sarà visitabile fino alla metà di maggio e sarà aperta la mattina dei giorni festivi e su richiesta.