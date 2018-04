Primo Maggio: manifestazione a Ovada e concertone a Novi

CRONACA - Da diversi anninon fa solo rima con lavoro e festa dei lavoratori, ma con giovani. Sì, perché l'intento degli organizzatori del concerto con le band emergenti è proprio quello di dare spazio a tanti giovani, ragazzi e ragazze, che usano la musica per esprimersi e comunicare all'esterno i loro pensieri, il loro modo di vedere le cose, di affrontare tematiche più o meno importanti.Anche quest'anno; l'evento è organizzato dall'associazione di promozione sociale Fantomatica e dal Punto Giovani di Novi, in collaborazione con il Comune, per dare visibilità ai gruppi musicali del territorio, in particolare alle nuove generazioni di musicisti. Dalle 16.00 alle 23.30 si alterneranno sul palco sette band e ci sarà musica per tutti i gusti. Ad aprire la kermesse musicale saranno Pietro e Milo (Fabio Miloscio), due giovani cantautori che divideranno il palco per presentare i loro brani inediti. Alle 17.00 invece spazio al blues con i Deers Brothers, due amici con la passione per questo stile musicale e per la chitarra. Un'ora dopo ad allietare il pubblico novese saranno i Pub likes Emily, potente trio elettrico con un repertorio di grandi successi funk e pop. Alle 19.00 ci saranno i Gimme Jimmys, tributo ai divertentissimi Me First and the Gimme Gimmes e poi si proseguirà con Beppe Malizia e i Ritagli Acustici, che si definiscono «tre musicisti e un cantastorie in un miscuglio di roots, pop, rap». Dalle formazioni a più elementi si passa a un duo, quello dei Milf, che eseguiranno le più famose hit di mostri sacri come Beatles, Rolling Stones, Neil Young, Creedence e tanti altri. La manifestazione musicale si chiuderà con la poesia di Fabrizio De André e le sue più belle canzoni interpretate da Aldo Ascolese, ospite speciale del concerto, che dividerà il palco con il pianista Domenico Berta. A presentare il concerto saranno i ragazzi di Disco-nnect, che realizzeranno anche divertenti interviste ai musicisti e al pubblico e creeranno speciali playlist di musica per intrattenere tutti durante il cambio palco.Sempre nell'area di piazzale Partigiani, si potrà curiosare tra(come “La bottega di Dennis”) e di associazioni che presenteranno la loro attività, come Tuttingioco, specializzata in giochi da tavolo. Divertimento anche per i bambini: dalle 16.00 alle 18.30 PazzAnimazione avrà pronti trucchi e palloncini per colorare il pomeriggio di festa. Per i golosi e gli intenditori, ci saranno i panini di El Toro Loco e le birre artigianali del pub St. George. «Il format quindi non cambia: musica live, espositori e street food - spiegano gli organizzatori - Una formula semplice che dà simbolicamente il via alle manifestazioni estive, purtroppo non realizzata nelle ultime due edizioni a causa del maltempo. Per evitare ciò, in caso di pioggia, l'evento si svolgerà regolarmente al centro fieristico Dolci Terre di Novi».La giornata che celebrerà i lavoratori si aprirà alle 10.15 con il ritrovo dei partecipanti al tradizionale corteo in piazza Falcone e Borsellino, mentre, che alle 11.00 arriverà nei giardini pubblici, dove verrà deposta una corona al monumento ai Caduti sul lavoro. Interventi del sindaco Rocchino Muliere, di Massimo Cogliandro, segretario generale Fillea Cgil Piemonte, in rappresentanza delle tre organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Al corteo prenderà parte il corpo musicale Romualdo Marenco di Novi.. «Un valore irrinunciabile, il primo tra tutti i diritti legati al lavoro», spiegano i sindacati. Il comizio conclusivo sarà affidato a Riccardo Sanna, dell’area Politiche di sviluppo della Cgil nazionale. Il programma prevede alle 9.30 del 1° maggio il ritrovo presso la Soms di Ovada in via Piave 30, a seguire il corteo per le vie cittadine e alle 11.00 i discorsi dei rappresentanti sindacali. Nel pomeriggio, alle 16.30, il giardino della Civica scuola di musica, in via San Paolo, ospiterà il concerto della banda Rebora. Per chi lo desidera, sarà possibile pranzare alla Soms (prenotazione obbligatoria presso la Cgil di Alessandria allo 0131 308215).