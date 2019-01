Pozzolo, il santo patrono si festeggia mangiando agnolotti

POZZOLO FORMIGARO - In occasione della festa del santo patrono di Pozzolo, San Sebastiano,, gli agnolotti piemontesi rigorosamente fatti a mano, come vuole la tradizione, dai volontari dell'associazione.Nelle giornate disi potranno gustare i tradizionali agnolotti conditi nei modi più svariati: al ragù, al vino, a culo nudo e burro e salvia. Verranno anche proposti antipasti misti serviti al tavolo, formaggi con salse e mostarde, frutta e dolce.Prezzo 25 euro (gratis bambini fino ai 6 anni). Per info e prenotazioni, rivolgersi a Fuori Milano abbigliamento (Vilma) in via Vittorio Veneto 13, a Pamela Aguiari al numero 339 2628182 e a Fabrizio Fossati al 335 8232601.e di ritrovo in occasione dei festeggiamenti per San Sebastiano. Dalle 15.00 alle 19.00 rinfresco per tutti.