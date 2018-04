Poesia, musica e arte in un unico spettacolo alla Juta

ARQUATA SCRIVIA -(Aletti editore),- fresco vincitore del premio speciale della giuria al premio internazionale Giglio Blu di Firenze - che si terrà venerdì 13 aprile alle ore 21.00.Saranno diverse le arti che si incontreranno sul palco della Juta per presentare al pubblico l'ultimo lavoro del prolifico autore, originario proprio di Arquata.Ad immergere ancora di più il pubblico nell'atmosfera della serata, contribuirà la mostra di, giovane pittrice bresciana, ispirati proprio alle poesie di Edoardo Firpo.Poesia, recitazione, musica e pittura saranno quindi le arti coinvolte in questa serata speciale, un vero e proprio spettacolo, presentato da Sandro Marenco.Edoardo Firpo, 1967, arquatese che vive tra Piemonte e Liguria. Ad un anno dal suo avvicinamento alla poesia, viene segnalato per la pubblicazione di liriche in concorso su Antologie di Premi Letterari, tra cui Poesie in libertà, Versus Sulmona, Il Federiciano, Mani Tese, Premio Corona, Poesie d'Amore, Visconti, Yourcenar, Mangiaparole, Bukowski, Il Sublime, ricevendo due menzioni d'onore e una speciale. Partecipa alle Collane Navigare e Colori di Edizioni Pagine con altri autori. “Universo o Multiverso” è il secondo libro monografica dopo “Colpevole al contrario” (Aletti 2017), esordio menzionato con encomio al Premio Internazionale Michelangelo. Finalista al concorso per aforismi.Perle quotidiane 2018 pubblica alcune citazioni sull'omonima agenda (Montegrappa Edizioni).L'ingresso è gratuito. Per info: cell. 345 0604219; mail teatrodellajuta@gmail.com.