Lui Iperdì, lei Pernigotti: tra le famiglie spezzate dal lavoro (che non c'è)

NOVI LIGURE – La chiusura della Pernigotti è «un’offesa per la città», come l’ha definita il sindaco Rocchino Muliere, e un duro colpo per l’economia di tutto il territorio. Ma è soprattutto, tra dipendenti diretti, interinali e indotto. E talvolta a crisi si aggiunge crisi, come nel caso die della sua compagna. Lui, 44 anni, da 14 lavora all’. O forse sarebbe meglio dire lavorava, visto che il supermercato ora è chiuso. Lei, 40 anni,e successivamente era stata assunta a tempo indeterminato: «Ho firmato il contratto il 31 maggio 2018 – ricorda – E poi, nel giro di mezza giornata, vengo a sapere che la fabbrica chiuderà. Sembra di vivere in un incubo».(«L’ultimo che ho preso è stato quello di luglio») e che parta la cassa integrazione («Ma i sindacati ci hanno spiegato che ci vorranno ancora un paio di mesi»). Nel frattempo, non può fare nulla se non starsene con le mani in mano: «Formalmente siamo ancora tutti assunti da Iperdì, quindi non abbiamo diritto all’indennità di disoccupazione né possiamo assumere un altro impiego», dice.Patrizia ha condiviso con Silvio una parte di carriera lavorativa al supermercato di via Oneto: «Entrambi siamo stati assunti nel 2004, all’apertura. Poi io sono stata licenziata quando c’è stata la prima “ristrutturazione” aziendale, nel 2015. Ero contenta quando sono entrata alla Pernigotti come impiegata negli uffici amministrativi.Silvio Brannetti ha una sola speranza: che i lavoratori della Pernigotti non vengano lasciati soli come quelli dell’Iperdì. «Tra Piemonte, Liguria e Lombardia siamo 800, eppure è come se fossimo invisibili». I parallelismi sono inquietanti:«La nostra era una famiglia normale come ne esistono altre milioni – afferma Silvio – Due stipendi, modesti d’accordo, ma non dovevamo chiedere niente a nessuno. E ora invece, non mi vergogno di dirlo, mi sono rivolto all’assistenza sociale per avere aiuto». Sono bastati pochi mesi per mandare in frantumi le certezze di questa famiglia.Foto: Silvio Brannetti e Patrizia Esposito in un momento felice, prima delle crisi Iperdì-Pernigotti.