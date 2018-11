Musica e teatro per presentare con Robbiano la Novi degli anni Sessanta

NOVI LIGURE –(edizioni Vallescrivia 2018). Quella di stamane sarà una presentazione sui generis, perché sarà recitata e musicata. Infatti accanto all’autore, ci sarà il figlio Andrea – attore di teatro – che leggerà passi dell’opera con un contributo musicale di Franco Orlando ed Enzo Abruzzese.Novi allora aveva assistito a un arrivo massiccio di persone dal Sud e dal Veneto, circa 6 mila persone. Questo fenomeno migratorio ebbe un impatto notevole sulla città: c’era bisogno di costruire case e scuole. Sono di quegli anni ad esempio le palazzine dello Scabbiolo. Ma non solo. Si realizzarono anche opere pubbliche come la piscina comunale e lo stadio Girardengo, due luoghi fondamentali per l’aggregazione dei novesi.