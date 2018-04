Metti a reddito la tua seconda casa con gli affitti turistici

NOVI LIGURE –. Il tour operator organizza e disegna tutta la vacanza ma la sua peculiarità è quella di offrire ai proprio clienti di pernottare in case private, vissute, pregne di ricordi e tradizioni».La Novasol vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore degli affitti turistici e conta più di 40.000 alloggi in tutta Europa. Capofila dell’Italia diversi anni fa la Toscana e poi l’entroterra ligure con un progetto in partnership con le amministrazioni comunali che ha portato al ripopolamento di aree ormai abbandonate. Da un anno circa la Novasol ha iniziato ad investire nel Piemonte per cercare seconde case da proporre a famiglie provenienti da Germania, Francia, nord Europa e Stati Uniti. L’incontro al Ttg con la rete territoriale del Distretto del novese, il racconto delle peculiarità dell’alto Monferrato, hanno fatto sì che si attivasse un progetto anche sul basso Piemonte».e incontrano un signore che offre loro il suo casale. La coppia pernotta lì una settimana e nel frattempo gira per il basso Piemonte entrando in contatto con i suoi paesaggi e la sua cultura enogastronomica. I due sono rimasti piacevolmente colpiti per la bellezza della zona e per la vicinanza a tutto: mare e montagna in un’ora di strada, colline a due passi… un sogno! Una volta rientrati in Germania contattano l’agenzia raccontando la loro avventura piemontese lanciando quasi una sfida…. Perché solo la Toscana? Il Piemonte ha qualità bellissime e persone cordiali…L’agenzia coglie al volo la provocazione dei due turisti e inizia a conoscere la nostra regione».Ciò che piace al turista è vivere il luogo da dentro, entrare nella quotidianità del posto, vivendo un’esperienza autentica. Tanti solo i risvolti positivi di queste operazioni… dal far rivivere paesi ormai “fantasma”, innescare un circolo virtuoso di investimenti e spesa sul territorio, basti pensare che ci pernotta ha poi necessità di fare la spesa ad esempio, fino al far conoscere il nostro territorio oltre i confini nazionali anche se, a volte, sono proprio gli stranieri i primi ad apprezzare le nostre bellezze rispetto a chi ci abita. Questo progetto vuole anche insegnare a riappropriarsi del territorio, conoscendolo per una seconda volta e apprezzandolo per tutto ciò che offre».