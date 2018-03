Lella Lombardi, una serata per la donna della Formula Uno

NOVI LIGURE –con una serata in corrispondenza di quello che sarebbe stato il suo 77esimo compleanno.. Ma non nei circuiti di provincia: lei voleva gareggiare in Formula Uno. Maria Grazia – era questo il suo vero nome – ha iniziato giovanissima aiutando il padre nelle consegne, sfrecciando con il furgoncino di famiglia sulle strade della Riviera ligure. Poi sono arrivate le prime gare.Nel 1965 il suo esordio nella Formula Monza su un’auto da corsa acquistata a rate. Dopo una lunga gavetta, corona il suo sogno di correre nella Formula Uno e nel 1975 al Gran Premio di Spagna si piazza sesta su una vettura March 751-Ford, diventando la prima e a tutt’oggi unica donna al mondo a ottenere punti in una gara di F1., con una serata speciale. Nella sua carriere, Lella Lombardi corse 12 Gran Premi in due stagioni. Successivamente passò a campionati Endurance e a vetture Sport. Morì nel 1992, a soli 48 anni, vittima del cancro.