Novi Ligure

Trasporto ferroviario, modifiche in vista tra Genova e il basso Piemonte

Modifiche in vista per il trasporto ferroviario tra basso Piemonte e Liguria. Sulla Torino-Genova previsti diversi interventi di manutenzione. Sulla Acqui-Ovada-Genova in estate potrebbero arrivare sei nuovi convogli