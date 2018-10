Malerba, il primo astronauta italiano ospite al Festival Lavagnino

NOVI LIGURE – Appuntamento straordinario quello di oggi, venerdì 19 ottobre, al museo del ciclismo di Novi Ligure. Alle 21.00, il museo di viale dei Campionissimi ospiterà il penultimo concerto del Festival Lavagnino 2018, durante il qualeLa serata sarà dedicata al tema dello spazio: i(“I diafanoidi vengono da Marte”, “I criminali della galassia”, “La morte viene dal pianeta Aytin”, “Il pianeta errante”). Al contempo, l’appuntamento novese vuole anche celebrare alcune ricorrenze, quali i trent’anni dell’Agenzia Spaziale Italiana, i sessanta della Fondazione della Nasa, il cinquantesimo del film “Odissea nello spazio”, il lancio del primo satellite Explorer 1 sessant’anni fa e la recente scomparsa dell’astrofisico Stephen Hawking.: saranno eseguiti brani classici di Beethoven, Strauss e Puccini, musiche di Holst (la cui suite “The Planets” è stata fonte d’ispirazione per varie colonne sonore cinematografiche) e pezzi di David Bowie e Lucio Dalla.attraverso la scelta di alcuni frammenti di letture dai suoi due libri, emozionanti racconti della missione nello spazio. Protagonista indiscusso della serata, offrirà la visione di particolarissime foto e video suggestivi delle sue esperienze in orbita e di altri indimenticabili avvenimenti spaziali. A Malerba verrà inoltre conferito il Lavagnino Science Award: Malerba ha volato nello spazio il 31 luglio 1992 con lo shuttle Atlantis e il satellite italiano Tethered, portando alla ribalta internazionale la testimonianza dell’Italia della scienza, della tecnologia e dell’industria di punta., si è laureato in ingegneria elettronica e in fisica all’Università di Genova, ha poi lavorato in diversi ruoli e responsabilità nella ricerca e nell’industria di alta tecnologia, in Europa e negli Stati Uniti. Nel 1994 è stato eletto al Parlamento Europeo, dove ha lavorato nelle Commissioni per la ricerca e per la politica industriale fino al 1999. Lavora oggi come delegato di Alenia Spazio (Finmeccanica) e scrive come corrispondente scientifico per Il Secolo XIX e La Stampa.. L’ultimo appuntamento del Festival è in programma sabato 27 ottobre, al teatro Civico di Gavi, con “Tutto il bello del cinema”: sarà la serata di premiazione del concorso di composizione di musica per film e del concorso di canzoni per film. Inoltre sarà conferito il Lavagnino Composer Award a Massimiliano Pani (produttore discografico, compositore, arrangiatore).