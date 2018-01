Intossicati da monossido: chi installò la caldaia?

CRONACA – Una caldaia di seconda mano quella che era stata installata, dove hanno perso la vitanella notte tra il 7 e l'8 gennaio.Il numero di serie sull'impianto porta al primo proprietario ma, nel frattempo, la caldaia dalla quale si è sprigionato il monossido di carbonio, è passata di mano. Il libretto di manutenzione continua a non trovarsi nella casa ancora sotto sequestro. E. Potrebbe chiudersi con un nulla di fatto l'indagine aperta dalla procura di Alessandria per la morte dei tre.Non sono ancora state depositate, intanto, lerelative all'impianto di riscaldamento. Potrebbe esserci stato un errore nell'installazione, oppure un malfunzionamento non rilevato. Era stata fatta la manutenzione prevista per legge? Domande che, al momento, restano senza risposta. Di certo c'è che Luca, Mattia e Mariangela hanno perso la vita per le esalazioni letali.