Indagare le radici storiche del legame Europa-Cina: incontro a Novi

NOVI LIGURE -alle 18.00 nella sala conferenze della biblioteca civica di Novi Ligure" e promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune di Novi e dal centro di documentazione Logos di Genova con la collaborazione della rappresentanza dei lavoratori della Cgil-Filt della Culmv di Genova in merito allo sviluppo dell’iniziativa promossa nel 2014 dal presidente Xi Jinping comunemente nota come Nuove vie della Seta.Le prospettive e gli scenari che si aprono per l’Italia nel progetto sono ampi e non sono limitati al coinvolgimento di singoli porti ma interesseranno il tessuto economico complessivo. La zona del basso Piemonte può esserne direttamente coinvolta per la vicinanza al porto di Genova e per la particolare posizione geografica. È questo il senso dell’iniziativa checon la presenza di, già professore di Storia delle Scoperte Geografiche presso il polo universitario di Genova, e didel Centro di Documentazione Logos, mentre in rappresentanza dei lavoratori portuali sarà significativo il contributo di, responsabile Cgil-Filt della Culmv di Genova.