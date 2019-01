Giornata nera per i pendolari novesi: lasciati a piedi per tre volte

NOVI LIGURE –, che l’altro ieri, per ben tre volte, sono stati lasciati a piedi a causa del mancato coordinamento tra bus sostitutivi e treni. La denuncia arriva da Andrea Pernigotti, presidente dell’Apn, l’associazione che riunisce i pendolari novesi.«Giovedì mattina abbiamo fatto l’en plein – dice Pernigotti –». La colpa secondo Pernigotti sarebbe da attribuire in parti uguali alle Ferrovie e all’azienda di trasporti: «C’è stata una doppia negligenza: da parte dell’autista che deve avvisare del ritardo l’ufficio Movimento, e da parte dell’ufficio Movimento che deve accertarsi che il bus sia arrivato ed eventualmente tenere bloccato il treno».«Sempre il 24 gennaio – racconta ancora Pernigotti – per la seconda sera consecutiva l’autista del bus non ha aspettato i regolari 30 minuti lasciando al loro destino i passeggeri del treno 2165 diretti a Novi e Pozzolo, che si sono dovuti arrangiare». L’argomento finirà alla prossima riunione del tavolo per il trasporto pubblico locale della Lombardia (la linea Novi-Milano è infatti di competenza lombarda).