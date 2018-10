Gavifortedicultura, il concorso Instagram si conclude con la premiazione

GAVI -nell'ambito del progetto “Gavi Forte di cultura, arte e storia” promosso dal Polo Museale del Piemonte, con il contributo della Compagnia di San Paolo grazie al bando “Luoghi della Cultura”.da Annamaria Aimone, direttore della struttura, e dagli attori della compagnia Teatro e Società, in un incontro aperto a tutti.Le foto vincitrici, selezionate da una giuria costituita all'interno del progetto, saranno esposte al Forte, mentre. Una menzione speciale sarà assegnata alla foto che avrà ricevuto più consensi, evidenziati dal numero di “mi piace”.Il concorso ha preso il via il 17 giugno in occasione dell'avvio delle quattro giornate di spettacolo teatrale itinerante “Gavi Forte di cultura”, ispirato alla storia e ai molteplici significati della fortezza. L'invito rivolto al pubblico è stato quello di raccontare il Forte con lo sguardo personale delle emozioni suscitate dal luogo, dalla sua storia e narrate dallo spettacolo teatrale.La premiazione del concorso sarà anche l’occasione per presentare i risultati del progetto “Gavi Forte di cultura, arte e storia”, avviato nell'autunno 2017, anche con la collaborazione dei comuni di Arquata Scrivia, Gavi, Mornese, Novi Ligure, Serravalle Scrivia. Il progetto ha ricevuto il riconoscimento dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e ha il patrocinio di Alexala-Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria.