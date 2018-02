Forza e Virtù sul podio ai Campionati Regionali Silver

TORINO - Si sono svolti la scorsale prime prove deidi ginnastica artistica maschile dove erano impegnati i portacolori novesi nei livelliNella categoria degli allievi diconclude in, mentre negli allievi diconclude indopo una gara molto tirata ed impegnativa che li ha visti impegnati attrezzo dopo attrezzo, combattere ad armi pari con i loro coetanei provenienti da tutto il Piemonte e Valle d’Aosta.Conferma da parte diche si aggiudica anche questa1^ prova regionale, vincendo nella categoria LD degli junior di prima fascia, dimostrando una buona crescita e una maggiore sicurezza negli esercizi presentati in gara rispetto al precedente anno.Un fine settimana ricco di successi quello dei ragazzi della nostra società che, seguiti in gara ed allenati da, hanno ben figurato dimostrando una buona crescita tecnica rispetto alla precedente stagione che già ci aveva dato dei segnali positivi con dei buoni piazzamenti anche alle finali nazionali.