Farina, il ricordo dell'arbitro diventa un progetto per la prevenzione dei tumori

NOVI LIGURE – Ha portato il nome della città di Novi Ligure in Europa e nel mondo. È stato uno dei più apprezzati fischietti del calcio italiano. E ora la sua figura sportiva sarà legata a un importante progetto di prevenzione dei tumori per le giovani generazioni.: «Quella che si terrà giovedì prossimo, 31 maggio, sarà la prima edizione di un appuntamento che speriamo di riuscire a far diventare fisso».Il programma della giornata sarà diviso in due momenti. Al mattino, a partire dalle 10.00,con Franco Montefiore (primario di Urologia al San Giacomo), Maria Grazia Pacquola (primario di Senologia all’ospedale di Tortona) e Paola Queirolo (oncologa del San Martino di Genova). Al pomeriggio, tutti allo stadio Girardengo per il triangolare di calcio tra le rappresentanze giovanili di Inter, Genoa e Novese. Il ricavato dell’ingresso, a offerta, sarà devoluto al reparto del San Martino che si occupa della ricerca sul melanoma.. «E dovremmo avere con noi anche Paolo Casarin», dice Acri. Oggi commentatore televisivo su Rai-2, fu proprio Casarin, all’epoca designatore arbitrale, che fece esordire Farina in Serie A (in Foggia-Reggiana del 1995). Da quel giorno l’arbitrò novese collezionò altre 235 presenze nella massima divisione.«Stefano era un arbitro “scomodo” – ricorda Acri – Sapeva tenere la schiena dritta, sul campo di gioco era una garanzia di imparzialità.. Speriamo che Novi possa prima o poi vantare un altro Farina».La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Asd Novese e la locale sezione Aia.