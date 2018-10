Con il Fai alla scoperta delle più antiche tenute del territorio

GAVI –La delegazione Fai novese aprirà a Gavi la villa Centuriona e la tenuta Toledana (entrambe lungo la strada per Carrosio). Sulla strada tra Francavilla e Gavi saranno aperte le tenute Bisio e Giustiniana.Il percorso studiato dal Fai interessa quattro edifici che ben rappresentano l’unione tra patrimonio storico-culturale e produzione agricola. Immersi nel paesaggio vitivinicolo collinare del basso Piemonte, questi antichi insediamenti integrano architettura e paesaggio, agricoltura ed enogastronomia., grangia cistercense del monastero di Sestri Ponente nel medioevo, dal Quattrocento è un feudo dei Guasco i cui discendenti ancora lo posseggono. Una piccola galleria di ritratti degli antenati e una stanza che raccoglie numerose mappe dei possedimenti della famiglia sono il cuore storico della dimora che è collegata ad una preziosa cappella per le celebrazioni religiose.fatta costruire dai nobili genovesi Giustiniani nel sito in cui, nell’alto medioevo, sorgeva una grangia monastica benedettina i cui resti sono ancora oggi rintracciabili nell’antica torre di guardia, nella cappella e in alcune stanze del complesso.è, insieme alla Centuriona, il luogo dove attorno al 1870 il marchese Cambiaso, proprietario di entrambe le tenute agricole, introdusse la coltivazione del vitigno Cortese che oggi caratterizza la produzione vitivinicola di questa zona. Edificata nel Cinquecento dagli Imperiale, passò poi in proprietà ai Lercari, entrambi ricche famiglie genovesi. Nel 1779, alla morte di Marina Imperiale Cambiaso, la Toledana pervenne in proprietà del marito, Gio Battista Cambiaso, doge di Genova tra il 1771 e il 1772. Furono i Cambiaso che tra Sette e Ottocento ampliarono e innalzarono di un piano i corpi di fabbrica della Toledana e contribuirono a rafforzare la caratteristica immagine dell’edificio, riconoscibile per la presenza di due torri che svettano da lontano. Pare che l’origine del nome Toleda derivi proprio dalle torri che sembrano due groppe, in greco Tulon (gibboso).La villa si staglia lungo l’antica strada di collegamento che da Novi conduceva a Genova, nel tratto tra Gavi e Carrosio. La favorevole posizione dell’edificio, dal quale si può controllare il tracciato sottostante, ha fatto pensare a una sua antica funzione di torre di guardia. La sua edificazione risale alla seconda metà del Cinquecento.La tenute Bisio, Giustiniana e Toledana saranno visitabili domenica 14 ottobre dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18.00). La Bisio sarà aperta anche sabato pomeriggio, ma solo per gli iscritti Fai. Anche la Centuriona sarà aperta sabato e domenica ai soli iscritti Fai: potranno accedere alla parte destinata a rimessaggio della preziosa collezione di carrozze d’epoca, fino ad oggi chiusa al pubblico. Risalenti in buona parte ad un periodo compreso tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento, le carrozze ospitate negli spazi della Centuriona sono circa cinquanta.