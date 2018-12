I misteri della Sacra Sindone svelati dal patologo Fulcheri

NOVI LIGURE – Il cuore aperto verso Dio e il mistero della fede. La mente rigorosa, come si conviene a un uomo di scienza.– che venerdì 14 dicembre sarà a Novi Ligure per una serata speciale dedicata proprio al telo in cui sarebbe stato avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione.sarà ospitato a partire dalle 21.00 presso la basilica della Maddalena in via Abba, su invito della Confraternita della Maddalena e del Santissimo Crocefisso e dei referenti della pagina Facebook “6 di Novi Ligure se”.È autore di più di 500 tra pubblicazioni su riviste italiane e internazionali, atti di convegni, capitoli e monografie. È responsabile di diversi progetti di ricerca per conto dell’ateneo genovese, del Cnr e del ministero dell’istruzione. Il suo curriculum, come medico e come docente, è sterminato (si occupa anche di Paleopatologia). Ha collaborato alla realizzazione di documentari scientifici per reti televisive internazionali (History Channel, National Geographic) ed è membro di diversi gruppi di studio sull’anatomia patologica. Sul fronte personale,posti sotto tutela dal Tribunale dei Minorenni e in attesa di reintegro nella famiglia naturale o di inserimento nella famiglia adottiva; nel 2008 è stato promotore con l’Opera Don Orione della creazione di una casa di accoglienza per i neonati a Genova.