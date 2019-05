Elezioni, a Novi i candidati si affidano alle piazze per lo sprint finale

NOVI LIGURE –Tra oggi e domani, infatti, Gian Paolo Cabella, Rocchino Muliere e Lucia Zippo terranno gli eventi conclusivi della propria campagna elettorale.: il ministro dell’Interno e leader della Lega sarà alle 21.00 nel piazzale della ex caserma Giorgi, in via Verdi (l’evento inizialmente era stato fissato per venerdì 24 in piazza Indipendenza). Con il vicepremier ci sarà anche il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari e naturalmente il candidato sindaco del centrodestra Cabella. Quello di Novi è anche l’evento conclusivo della campagna elettorale per le regionali e in città arriveranno sostenitori della Lega da diverse parti del Piemonte.Feste senza big, invece, per centrosinistra e Movimento 5 Stelle., per un pomeriggio con musica e farinata. Sempre domani, macon una serata in compagnia dei candidati e della musica dei Gin & The Fiz.Foto: immagine generica.