Di Gavi in Gavi diventa festival: a celebrare il bianco piemontese sarà Antonella Clerici

GAVI - Rimangono le corti del borgo dove poter assaggiare il Grande Bianco Piemontese in abbinamento alle specialità gastronomiche degli undici comuni che costituiscono la zona di produzione del vino Gavi; rimangono gli eventi speciali, gli show cooking, il premio Gavi La Buona Italia.invecel.. Domenica 9 giugno sarà proprio lei a fare da ambassador alla denominazione del Gavi.«Il Di Gavi in Gavi Festival è innanzitutto un’importante attività di promozione del vino e del territorio, in cui la degustazione del Gavi Docg diventa l’opportunità per godersi quanto offre in termini di turismo, di arte e cultura, di cibo questo angolo di Piemonte così vicino alla Liguria - spiegano dal Consorzio di Tutela del Gavi - I partecipanti sono invitati a conoscere un distretto vitivinicolo che integra arte, storia, enogastronomia, sport, shopping e produzioni artigianali di eccellenza, offrendo molteplici opportunità di turismo esperienziale»., incentrato quest'anno sull'innovazione digitale in ambito vitivinicolo. Sarà premiata la realtà cui verrà riconosciuto il maggior grado di innovazione in ogni fase della filiera, dalla vigna allo scaffale, mentre gli interventi e il confronto su questo tema daranno vita al primo “rapporto sullo smart wine” italiano in collaborazione con Il Corriere Vinicolo.(fino a 50 posti, solo su prenotazione on line)(Guida Gambero Rosso)(Civiltà del bere).(Gruppo Espresso)(Intravino, Trattoria da Burde). La giornata si concluderà conle corti saranno accessibili per offrire la possibilità ai visitatori di degustare le etichette dei produttori del Gavi docg in abbinamento alla focaccia di Gavi. Per evitare code all’ingresso, inoltre, la prenotazione delle degustazioni sarà disponibile on line con la possibilità di ritirare il bicchiere e pass direttamente a Gavi il giorno dell’evento. Chiusura con “I calici e le stelle”.