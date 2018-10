Defunti e Caduti, le commemorazioni e le cerimonie

Novi Ligure

SOCIETÀ - Agiovedì 1° novembre, alle 15.30 nel cimitero di via Pietro Isola, si svolgerà la tradizionale cerimonia per i Defunti. Il programma prevede la concelebrazione della messa con la partecipazione dei parroci della città, la lettura della Preghiera del combattente e l’omaggio alle tombe dei Caduti e alla cripta dei partigiani. Nel corso della cerimonia presterà servizio il corpo musicale cittadino Romualdo Marenco.renderà omaggio a Caduti, dispersi e reduci della Prima Guerra Mondiale venerdì 2 novembre al teatro Perosi. Alle 20.45 interverrà il giornalista Rai, storico e scrittore Michele Ruggiero nella serata condotta dal giornalista Luca Rolandi. L'intervento musicale sarà curato dalla corali di Pozzolo e Sale, dirette da Lorenzo Caramagna e Daniela Menditto, mentre Elisa Aguiari, Maurizia Cibrelli e Alberto Cordone leggeranno alcune testimonianze.Domenica 4 novembre verrà celebrata ala Giornata delle Forze Armate in ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Alle 10.45 si svolgerà nella chiesa parrocchiale la messa, seguita dalla formazione del corteo e dalla deposizione di corone d'alloro al monumento dedicato ai Caduti: sarà l'onorevole Cristina Bargero a tenere l'orazione ufficiale. Corone d'alloro verranno posizionate anche in piazza Caduti, al monumento a Berthoud, al sacrario dei Martiri della Benedicta e alle tombe dei serravallesi Luigi Bailo e Paolo Bosio. Il corpo musicale Bagnasco prenderà parte alla cerimonia.Il Comune diha scelto domenica 4 per commemorare il 100° anniversario del 4 novembre 1918, data che segno per l'Italia la fine del primo conflitto mondiale. Una guerra che insieme alla vittoria non deve far dimenticare il forte prezzo di vite umane pagato. Alle 9.30 il ritrovo sarà davanti la chiesa di Sant'Antonio e alle 9.45 partirà il corteo attraverso viale Rimembranza, accompagnato dalla Banda Musicale Arquatese. Dopo la deposizione della corone di alloro al monumento ai caduti, la cerimonia prevede alle 10.45 la deposizione di fiori nel cimitero del capoluogo e nel cimitero di guerra degli inglesi. Alle 11.15 messa nella chiesa parrocchiale di san Giacomo.Domenica 4 novembre aal termine della messa, che inizierà alle 11.15, il corteo, accompagnato dalla banda musicale, sosterà al monumento dei Caduti. Dopo l'alzabandiera e la deposizione della prima corona d'alloro, i presenti faranno l'appello dei Caduti. Il corteo arriverà al monumento degli Alpini, dove sarà deposta la seconda corona. Nel salone del Polifunzionale di via Roma, prosegue fino al 4 novembre la mostra dal titolo “Il sonno della civiltà”, con le foto realizzate dai ragazzi delle medie di Vignole e Borghetto in occasione della visita al parco tematico della Grande Guerra, in Friuli.