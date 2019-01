Ciampini Boccardo, studenti in collegamento con l'Antartide

NOVI LIGURE -di Novi Ligure., nell'ambito del ciclo di conferenze dal titolo “Spazio alla conoscenza”.Un team di scienziati della XXXIV spedizione scientifica nazionale, (nell’ambito di un programma scientifico governativo noto come Pnra) sta esplorando da circa sei mesi il più remoto angolo della Terra per studiare gli effetti dell'isolamento, essendo un ambiente molto affine a quello che si crea durante le lunghe missioni nello spazio.Data l'altitudine, l’aria è estremamente rarefatta e povera di ossigeno, per avventurarsi all'esterno della base occorre indossare indumenti speciali e limitare la quantità di tempo trascorsa all'aperto. Il sole non sorge in inverno, perciò. Si tratta di un luogo talmente remoto, che per essere raggiunto occorre più tempo di quanto non occorra per andare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Così distanti da città e grandi centri abitati, i bianchi paesaggi dell'Antartide permettono agli scienziati di raccogliere dati e condurre esperimenti come nessun altro posto sulla Terra consentirebbe di fare.L’Antartide rappresenta, per le osservazioni astronomiche e dello spazio intorno alla Terra, un sito di notevole interesse, in ragione delle sue caratteristiche peculiari, un ambiente privilegiato da cui studiare i processi fisici che avvengono nello spazio.Data la particolarità del luogo e l’importanza della missione, il collegamento Skype sarà un evento di grande rilievo, arricchito dalla presenza di, consueta ospite del Ciampini Boccardo in tema di ricerca universitaria e orientamento alle professioni scientifiche.