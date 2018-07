Cementir, lo stabilimento è salvo

ARQUATA SCRIVIA - "Non ci sono, al momento, ipotesi di rivisitazione dell’attuale situazione industriale dello stabilimento di Arquata Scrivia". Lo hanno comunicato i vertici diche dallo scorso gennaio ha acquisito lo stabilimento Cementir di Arquata Scrivia.anche se, nel frattempo, è scattata la mobilità per quattro impiegati del settore commerciale.Dopo l'annuncio dei quattro esuberi, i sindacati sono nuovamente scesi in campo, proclamando lo stato di agitazione e chiedendo un incontro al Prefetto, che si è tenuto martedì pomeriggio.Durante l'incontro, l'azienda ha, quindi, assicurato che al momento, nonostante le difficoltà, lo stabilimento di Arquata resterà aperto e cheI sindacati chiedevano il rispetto degli accordi siglati dal precedente proprietario, gruppo Caltagirone, dopo lo sciopero e l'occupazione della fabbrica del 2017.L'azienda all'epoca si era impegnata, grazie anche allaa ricollocare la quindicina di esuberi e Cociv, consorzio per la progettazione e realizzazione del Terzo Valico, aveva assorbito i dipendenti in esubero."Era importante - spiega ora Massimo Cogliando, segretario provinciale di Fillea Cgil - che Italcementi-Heidelberg mantenesse gli accordi dell'epoca e che riconoscesse il tavolo prefettizio".Nero su bianco, ora Italcementi conferma chepur nella difficile congiuntura economico-produttiva nazionale e anche in riferimento al costi di produzione dello stabilimento". Alla luce dell'esito dell'incontro davanti a Prefetto, i sindacati hanno“L'azienda ha riconosciuto la valenza del tavolo prefettizio – ha sottolineato ancora Cogliandro – e si è impegnata a discutere, anche in futuro, eventuali sviluppi industriali che dovessero avere ripercussioni sullo stabilimento di Arquata, a tale tavolo, al fine di tentare possibili soluzioni in considerazione della specificità del territorio e della presenza dei lavori del Terzo Valico".(Nella foto lo sciopero del 2017)