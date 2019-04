Hobbisti e produttori a Bettole per Campagna in Festa

POZZOLO FORMIGARO -. Si tratta di una manifestazione volta a promuovere i prodotti e le attività del territorio legati al mondo dell'agricoltura e dell'allevamento.. La pro loco si occuperà della gestione di uno stand gastronomico; saranno inoltre presenti attrazioni per bambini, animazione musicale e tanto altro.al numero 338 2365640 (Maicol Rossi) o per mail a prolocobettole@gmail.com. Entro la medesima data, bisogna anche rivolgersi alla Polizia Municipale di Pozzolo per la presentazione della regolare documentazione di legge (tesserino per hobbisti o licenza commerciale). Per informazioni, rivolgersi al numero 0143 419276."Chi volesse partecipare con il proprio banchetto può contattarci per telefono, mail o facebook", ricordano dall'associazione di Bettole.