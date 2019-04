Behind Enemy Lines, due giorni di rievocazione tra tattiche militari e aviolanci

VAL BORBERA -i. Sono solo alcuni dei momenti che gli studenti delle scuole potranno vivere prendendo parte al laboratorio didattico di domenica 28 aprile e che fa parte di, manifestazione di due giorni che si svolgerà in Val Borbera e, a stretto contatto con i partigiani locali.- dove la manifestazione è anticipata dalla mostra inaugurata domenica 14 aprile - dalle 10.00 alle 11.00, all’interno del quadro ligure e genovese, con la presenza di rievocatori storici in grado di guidare gli studenti attraverso le questioni e i nodi cruciali del tema , permettendo allo stesso tempo un approccio innovativo, personale e diretto, alle tematiche e agli eventi storici., sempre a Rocchetta, cerimonia alla quale prenderanno parte Elizabeth Lee Martinez, console generale degli Stati Uniti; Charles Pinck, presidente della Oss Society di Falls Church; Albert Lulushi, autore di “Donovan’s Devils”; Mariano Santaniello, presidente Isral “Carlo Gilardenghi”; Giacomo Ronzitti, Presidente Ilsrec “Raimondo Ricci” e lo storico Alessio Parisi., con una breve visita del paese e dei luoghi dove soggiornarono gli agenti del Team PeeDee e i partigiani del Comando della VI Zona operativa e la partenza per Casa del Romano attraverso la mulattiera che collega le due località.Tramite la collaborazione dei, verrà organizzato un evento a scopo didattico e storico in uniforme storica, sulle tracce della missione Oss PeeDee del 2671st Special Reconnaissance Battalion in Liguria.A Rocchetta l’allestimento, che si è avvalso del contributo dell’Oss Society di Falls Curch e della sezione Anpi “Pinan” Val Borbera, espone materiale originale:e sarà aperta la mattina dei giorni festivi e su richiesta.