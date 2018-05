Al Golf Club Villa Carolina la Coppa del Governatore: raccolti 2 mila euro

CAPRIATA D'ORBA - Sport e solidarietà hanno trionfato ancora una volta sul green deldove si è disputata la terza dI quattro tappe della, patrocinata dallaUn centinaio i golfisti che hanno partecipato alla gara, campo in perfette condizioni sulle, una bella giornata di sole offuscata solo da qualche nuvoletta primaverile e una ricca lotteria sostenuta da un pubblico molto generoso hanno decretato il successo dell’iniziativa che ha permesso di raccogliere un importo record di benLa somma sarà destinata al servicedi cui è responsabile il valenzanoche, con i suoi collaboratori, da oltre 15 anni consente a, provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate, di trascorrereUna vera festa per questi ragazzi che in base alle patologie di cui soffrono possono usufruire di una vacanza in un villaggio attrezzato nelo sulle spiagge diEd è stata proprio la generosità ad animare la tappa di Villa Carolina cui hanno collaborato, oltre all’impeccabile team di Villa Carolina, i soci del Golf Club, i Lions delle province di, i soci dei tre Club Alessandria Host, Alessandria Marengo e Bosco Marengo Santa Croce che in mattinata hanno festeggiato l’donando al Comune la massima onoreficenza lionistica, i Leo, tanti sponsor e amici: Arval, Agis, Crevani Sport, Ferrari Abbigliamento, Outlet di Serravalle Scrivia, Piero Arata, Paglieri Profumi.Questi i risultati della gara: in 1° categoria si è piazzatocon 40 punti seguito dacon 35, in 2con 43 econ 40, in 3°con 33 punti seguito dacon 36; 1° lordocon 29, 1° seniorcon 36, 1° ladycon 33.Per quanto riguarda la classifica Lions,si è aggiudicato il 1° UILG con 30 punti,il 1° Lions con 33 e2° Lions con 30 punti. Nearest to the pin e driving contest maschile ae driving contest femminile aLe prime due gare si sono disputate rispettivamente ale ale hanno fruttato in totaledestinati alldi La Spezia che si occupa di donne vittime di violenza. La prossima tappa del circuito è prevista alnel prossimo mese di ottobre quando verrà assegnata anche lache andrà al Lions che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo.