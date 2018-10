Occhiali 'assicurati', apre Fielmann in corso Roma

ALESSANDRIA - Fielmann sbarca ad Alessandria, con il primo punto vendita in Piemonte. L'inaugurazione èL'azienda tedesca specializzata nell'ottica e che in Europa ha già conquistato 24 milioni di clienti è pronta a rivoluzionare il mondo degli occhiali, con prezzi "democratici" e una gamma di servizi al cliente: "Con la consegna degli occhiali nuovi non finisce il nostro lavoro, anzi, incomincia", sottolinea, Country Manager Fielmann Italia, "La squadra alessandrina è composta da sette giovani, altamente preparati nel soddisfare ogni tipo di esigenza e problematica".Tra i servizi compresi c'è addirittura il cambio se non soddisfatti e la copertura assicurativa in caso di rottura, smarrimento e furto, per un anno.Già molti alessandrini si rivolgevano a negozi Fielmann a Piacenza o in Lombardia, così è stato deciso di aprire in riva al Tanaro, nel cuore pulsante della città. Come ha fatto a conquistare l'Europa? "Con la produzione diretta delle montature è possibile avere prezzi da outlet con la migliore qualità al miglior prezzo, sicuri di essere imbattibili anche sulle altre marche del mondo dell'occhiale. Se trovate lo stesso paio a meno ve lo ritiriamo e vi rimborsiamo!".Il negozio si contraddistingue per l'eleganza e il comfort offerto ai clienti, che possono contare su consulenti dedicati.E per festeggiare l'apertura sono previsti prezzi molto convenienti sugli occhiali completi, da vista e da sole delle migliori marche.