Dalla Regione contributi per la realizzazione e la gestione di vetrine elettroniche

ECONOMIA E LAVORO - La Regione Piemonte, rilevato l’affermarsi di nuove modalità di commercializzazione dei prodotti e che il mercato digitale è in continua e costante crescita, intende sostenere e facilitare l’ingresso e la partecipazione delle imprese artigiane piemontesi in piattaforme di e-commerce operanti a livello internazionale.Possono presentare domanda per partecipare al presente bando le imprese artigiane piemontesi che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:1) annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte;2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo la normativa in vigore;4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);5) abbiano sostenuto per tale finalità una spesa nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2018.La regolarità del DURC deve permanere in tutte le fasi del procedimento1) presentazione della domanda,2) approvazione dell’elenco delle imprese ammesse a contributo3) liquidazione del contributo stesso.L’impresa artigiana che ha già partecipato al bando e-commerce 2017 può partecipare anche alla presente misura.L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher) di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile sostenuta, e, comunque, non superiore ad Euro 1.500,00.Nel caso di realizzazione di più vetrine su diverse piattaforme i limiti sopra indicati rimangono comunque invariati.La percentuale indicata (75%) sarà proporzionalmente ridotta tra tutte le domande valide pervenute qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno.Il contributo è riconosciuto all’impresa artigiana per la creazione e gestione di “vetrine elettroniche” inserite all’interno di piattaforme di e-commerce aventi i seguenti requisiti:a) operatività estesa a livello almeno europeo;b) presenza sul mercato on line da almeno 5 anni;5. Spese ammissibiliSono finanziabili, oneri finanziari esclusi, le spese riguardanti:- spese per la composizione, aggiornamento, ampliamento delle pagine della vetrina elettronica sulla piattaforma di e-commerce;- spese relative alla realizzazione di fotografie e traduzioni in multilingue per la creazione della vetrina elettronica;- spese riconducibili a canoni o abbonamenti dovuti per la presenza della vetrina elettronica sulla piattaforma di e-commerce;- spese di registrazione del marchio aziendale sui mercati extra UE.Tali spese sono ammissibili se sostenute e quietanzate in data precedente alla presentazione delladomanda e comunque nel periodo compreso tra il 01/01/2017 e il 31/12/2018.Le fatture dovranno risultare emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo. Non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dal beneficiario.Le risorse regionali, pari ad Euro 60.000,00, destinate alla erogazione dei voucher e-commerce sono stanziate sul capitolo 154204/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.La domanda deve essere inoltrata dall’impresa artigiana dal 02/01/2019 e entro e non oltre il28/02/2019.La richiesta di contributo deve essere inoltrata esclusivamente da un indirizzo di posta elettronicacertificata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato (cioè da PEC a PEC), esclusivamentein formato PDF o JPG .al bando in originale con testo completo, allegati e modalità di presentazione domanda di contributo via pec: