Pernigotti, tra una settimana il tavolo di crisi al ministero

NOVI LIGURE –«Capiamo perfettamente lo stato d’animo dei dipendenti e non li lasceremo soli in questo momento», scrive Durigon insieme al collega di partito Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. «Il governo è presente e lavora per trovare al più presto una soluzione – fanno sapere i due – Grazie anche al ministro Di Maio, il tavolo sarà aperto al ministero della Sviluppo economico».Il presidente della Provinciachiede «un intervento unitario per scongiurare la chiusura dello stabilimento». «Siamo disponibili a costituire un tavolo di confronto con tutte le istituzioni, la proprietà, le maestranze e le sigle sindacali, allo scopo di trovare una soluzione che sia meno impattante possibile sulle famiglie novesi – spiega – Auspico anche che vengano assunte iniziative finalizzate a il marchio».«Diciamo un fermo “no” a questo lento svuotamento imprenditoriale del nostro territorio, Novi ha un tessuto produttivo di qualità che va difeso e sostenuto a ogni costo.[nella foto], referente cittadino di Mdp-LeU. Luca Rossi, consigliere regionale di Forza Italia, ha annunciato che chiederà alla Regione di convocare i vertici aziendali «per tentare di convincerli a non lasciare l’Italia e l’alessandrino». Domenico Ravetti, capogruppo del Pd in consiglio regionale, ha presentato un documento che sarà votato martedì e con cui chiede alla giunta Chiamparino di attivarsi per la salvaguardia della fabbrica e dei lavoratori.; l’azione è stata rivendicata dal responsabile tortonese del movimento di estrema destra Andrea Mantovani. Chiedono «un forte intervento del Ministero che stigmatizzi la pratica dello shopping speculativo dei migliori marchi nazionali e metta a disposizione le risorse per intavolare una seria trattativa con la proprietà» Federico Riboldi ed Enzo Baiardo, rispettivamente portavoce provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia.