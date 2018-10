Innovazione, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e sicurezza: un bando della Regione

ECONOMIA - Bando per l’accesso al Fondo Pmi di cui alla D.G.R. n. 20 – 2557 del 09/12/2015 destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese. Programma Operativo Regionale “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” F.E.S.R. 2014/2020 Fondo PMI: chiusura termini presentazione domande La Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 18 settembre 2018 ha stabilito al 15 ottobre 2018 la data ultima per la presentazione delle domande a valere sul Bando per l'accesso al Fondo PMI.

Tipologie di attività

Sostegno all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo al fine di migliorare l'efficienza complessiva e/o la trasformazione radicale per la produzione di nuovi prodotti.

Destinatari

PMI piemontesi, startup con processo produttivo esistente o costituite tramite conferimento d’azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati, consorzi di produzione, con codice Ateco 2007 compreso tra quelli indicati nell’allegato 1 del Bando.

Costi ammissibili

Vengono agevolati i costi connessi all'acquisto di macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione, impianti strumentali al progetto e opere murarie necessarie alla messa in funzione degli stessi, servizi di consulenza, licenze, brevetti, know-how.

Linea 2.2.1 Linea A Micro e piccole imprese: Investimenti di importo minimo di 50.000 euro e durata massima investimento di 12 mesi dalla data di concessione.

Linea2.2.2 Linea B Medie imprese: Investimenti di importo minimo di 250.000 euro e durata massima investimento di 12 mesi dalla data di concessione.

Finanziamento agevolato fino a copertura del 100% delle spese ammissibili, così composto: 50 o 70% con fondi regionali, a tasso zero (fino ad un massimo di € 750.000-1.000.000); 50 o 30% con fondi bancari, a tasso convenzionato.

