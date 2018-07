ECONOMIA - L.R. 14/16 art. 20 “Bando per la presentazione di domanda di contributo per la promozione delle risorse turistiche piemontesi” per l'anno 2018: i contributi sono concessi per la realizzazione di azioni di comunicazione e di attività di promo-pubblicità, nell’ambito di manifestazioni e iniziative organizzate nelle località del Piemonte, che valorizzino l’offerta turistica e contribuiscano all’arricchimento del prodotto turistico della regione, con particolare attenzione alle manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale svolte in raccordo con l’Agenzia Turistica Locale competente per territorio e commercializzati tramite gli operatori turistici locali, in grado di consolidare la conoscenza del territorio turistico piemontese.



Tali azioni di comunicazione e di attività di promo-pubblicità sono riconducibili a manifestazioni e iniziative di promozione e valorizzazione turistica di particolare rilevanza, ricaduta turistica e radicamento sul territorio, con aspetti peculiari, originali, innovativi, unici.



manifestazioni e iniziative turistico-culturali che si svolgono nei siti piemontesi del Patrimonio Mondiale dell'Umanità riconosciuti dall'Unesco (Paesaggi, Sacri Monti, Residenze);

manifestazioni e iniziative enogastronomiche, di particolare rilevanza, con aspetti peculiari, originali, innovativi, unici, consolidate con almeno cinque edizioni.

La particolare rilevanza turistica della manifestazione o dell’iniziativa è data dal possesso dei seguenti elementi:

comprovata natura e/o ricaduta turistica della manifestazione o dell’iniziativa da documentare sulla base delle azioni di comunicazione di livello nazionale e internazionale previste (e/o riferibili a precedenti edizioni), dalle complessità e varietà dell’organizzazione e del programma previsto, dei risultati positivi raggiunti in termini di aumento dei flussi turistici e/o di ricadute turistico-economiche (riferiti a precedenti edizioni e/o iniziative comparabili), del numero di edizioni raggiunte;

le manifestazioni e/o iniziative devono essere patrocinate e cofinanziate anche da almeno un Ente sovraordinato, C.C.I.A.A., Fondazione Bancaria o similare;

la manifestazione o l’iniziativa deve prevedere una promozione ad ampio raggio, estesa anche all’insieme del territorio di riferimento.

Il finanziamento non è rivolto alla promozione di feste patronali e di sagre paesane.

Il sostegno regionale è concesso ad una sola manifestazione/iniziativa per soggetto organizzatore. Non è pertanto concesso il contributo a programmazioni annuali comprendenti manifestazioni o iniziative di diversa natura e contenuti.

Non è altresì concesso il finanziamento per la sola realizzazione di materiale promo-pubblicitario non collegata e compresa nell’ambito di manifestazioni e/o iniziative di cui al punto 3.3 del Bando.



Obiettivi

Al fine di valorizzare turisticamente l'eccellenza del territorio, l’art. 20 “contributi per manifestazioni e iniziative turistiche” prevede che siano concessi contributi tra l’altro ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell'ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte. I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato



Soggetti beneficiari

Enti pubblici o di diritto pubblico del Piemonte;

Associazioni senza scopo di lucro, con sede legale in Piemonte, aventi nell’oggetto sociale finalità di tipo turistico.



Spese ammesse

Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

per le attività di comunicazione, di promozione - pubblicità della manifestazione/evento/iniziativa da realizzare attraverso i “media” o mediante la predisposizione di materiale informativo, anche mirato alla diffusione di pacchetti turistici legati all’iniziativa;

per l’organizzazione di educational tour (rivolti a stampa qualificata e a operatori della domanda – T.O., A.d.V.);

per l’ospitalità di testimonial di alto livello, di personalità di richiamo nazionale – internazionale coinvolte nel programma della manifestazione/evento/iniziativa.



Non rientrano nella spesa ammissibile le spese generali, le spese per il personale, l’ufficio stampa e l'I.V.A. se detraibile.



Scadenza

Le domande di contributo devono essere inoltrate nel periodo compreso fra il 12 luglio 2018 (data di pubblicazione del presente “Bando” e della modulistica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) ed il 20 agosto 2018. Le domande di contributo che pervengono in data successiva al periodo sopra indicato saranno dichiarate inammissibili.



Link al bando in originale con allegati

