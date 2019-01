Il raduno di famiglia rischia di finire in tragedia: Massimo Brusasco presenta il suo nuovo libro

ALESSANDRIA - Oggi, martedì alle ore 17, nei locali della biblioteca civica di Alessandria (piazza Vittorio Veneto), il giornalista del 'Piccolo', Massimo Brusasco, presenterà il libro 'Il raduno dei Gramigna', edito da Edizioni della Goccia. L'evento è organizzato dall'associazione LiberaMente, presieduta da Fabrizio Priano, che dialogherà con l'autore.Il libro ha per protagonista Cosimo Gramigna desideroso di organizzare, nel proprio piccolo paese del Monferrato, un raduno con tutte persone che hanno il suo stesso cognome. E così si ritrova gente proveniente da ogni parte del mondo. A scombussolare i piani, una cosca mafiosa di piccolo cabotaggio, che raggiunge il Piemonte per vendicare un torto subito. Ci penserà un cane, però, a dipanare la matassa. Almeno in parte, perché le sorprese non finiscono mai.